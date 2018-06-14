Трамп объяснил свои мотивы по возвращению России в «Большую семерку»

Глава США возложил ответственность за исключение России из G8 на Барака Обаму.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ). Почти четверть встречи прошла за обсуждением России, рассказал Президент США Дональд Трамп после саммита «Большой семерки», прошедшего в Канаде, сообщает РИА Новости.

Глава американского государства заметил, что присутствие российской стороны плодотворно повлияло бы на ход общения стран.

«Поэтому, я считаю, что лучше общаться лично, чем разговаривать по телефону», — подытожил Трамп, подчеркнув, что ответсвенность за исключение РФ из «Большой восьмерки» лежит на предыдущем Президенте США Бараке Обаме.

Ранее Путин отметил, что Россия не выходила из G8.