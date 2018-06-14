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Премьер-министр Татарстана посетил казанский пресс-центр ЧМ-2018

Татар-информ

14 июня 2018, 06:14

Политика

Трамп объяснил свои мотивы по возвращению России в «Большую семерку»

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Фото: википедия

Глава США возложил ответственность за исключение России из G8 на Барака Обаму.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ). Почти четверть встречи прошла за обсуждением России, рассказал Президент США Дональд Трамп после саммита «Большой семерки», прошедшего в Канаде, сообщает РИА Новости. 

Глава американского государства заметил, что присутствие российской стороны плодотворно повлияло бы на ход общения стран. 

«Поэтому, я считаю, что лучше общаться лично, чем разговаривать по телефону», — подытожил Трамп, подчеркнув, что ответсвенность за исключение РФ из «Большой восьмерки» лежит на предыдущем Президенте США Бараке Обаме. 

Ранее Путин отметил, что Россия не выходила из G8. 

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