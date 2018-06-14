Трамп объяснил свои мотивы по возвращению России в «Большую семерку»

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(Казань, 14 июня, «Татар-информ). Почти четверть встречи прошла за обсуждением России, рассказал Президент США Дональд Трамп после саммита «Большой семерки», прошедшего в Канаде, сообщает РИА Новости.
Глава американского государства заметил, что присутствие российской стороны плодотворно повлияло бы на ход общения стран.
«Поэтому, я считаю, что лучше общаться лично, чем разговаривать по телефону», — подытожил Трамп, подчеркнув, что ответсвенность за исключение РФ из «Большой восьмерки» лежит на предыдущем Президенте США Бараке Обаме.
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