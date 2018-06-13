Минобрнауки РТ начнет апробацию новой методики изучения татарского языка

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Фото: Султан Исхаков
(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сотрудники Минобрнауки Татарстана начнут апробацию новой методики изучения татарского языка. Об этом на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам сообщила заместитель министра образования и науки РТ Лариса Сулима.
«Рафис Тимерханович (министр образования и науки РТ – прим. Т-и) запустил программу “140 слов”. Начиная с высшего состава Министерства образования и науки, послезавтра состоится первый урок татарского языка. Мы начнем проводить апробацию новой методики, по которой можно будет за короткий период времени освоить разговорный татарский. Сначала мы это сделаем для сотрудников нашего министерства, а в последующем будем запускать для государственных и муниципальных служащих», – рассказала Сулима.
Она также отметила, что вопрос, «касающийся использования татарского языка, находится в работе, методики его преподавания пересматриваются».
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