На озере Лебяжье отметят Сабантуй

На обновленной территории разместятся несколько площадок с различной тематикой.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). 23 июня в лесопарковой зоне озера Лебяжье Кировского района Казани состоится Сабантуй. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов.



На обновленной территории разместятся несколько площадок с различной тематикой. Для гостей праздника состоится большой концерт с участием творческих коллективов города. Также пройдут традиционные для Сабантуя состязания. Все желающие смогут сразиться в перетягивании каната, поучаствовать в беге в мешках. Для юных посетителей будет работать детских майдан.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на открытой площадке Сабантуя в РТ состоится Чемпионат мира по курэш.