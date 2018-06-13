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Пятилетний мальчик в Зеленодольском районе РТ утонул в машине в Волге

Татар-информ

13 июня 2018, 09:42

Спорт

Чемпионат мира по курэш пройдет на открытой площадке Сабантуя в РТ

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Фото: архив/Рамиль Гали

В состязаниях примут участие 150 спортсменов из других стран.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). 16 июня в Татарстане пройдёт чемпионат мира по курэш, сообщает пресс-служба Федерации курэш России. 

Турнир будет проходить на центральном майдане одного из самых крупных сабантуев республики в деревне Мингер Сабинского района. 

На майдане Сабантуя строятся подиумы для борьбы, которые соответствуют международным стандартам. 

Зрители смогут посмотреть с 10.00 до 18.00 предварительные схватки на двух площадках малого майдана, а с 19.00 — парад спортсменов и финалы на центральной сцене.

В этом году в состязаниях примут участие более 150 спортсменов из Европы, Дальнего Востока, стран ближнего и дальнего зарубежья и Америки. 

Во время чемпионата будут разыграны семь комплектов наград в семи весовых категориях, а призовой фонд составит 50 тыс. долларов. 

Сборную России на чемпионате будут представлять семь борцов из четырех регионов: Азат Нурмухаметов, Ильмир Тухватуллин и Ренас Калимуллин из Татарстана, Егор Егоян и Альберт Рахматуллин из Тюменской области, Айнур Сыртаев из Республики Башкортостан, Муса Галлямов из Республики Марий Эл. 

Главным тренером российской сборной является Фарит Шайхутдинов.

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