Фернандо Йерро возглавил футбольную сборную Испании

Йерро заменит уволенного Хулена Лопетеги.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Фернандо Йерро стал главным тренером сборной Испании по футболу на время мундиаля, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу команды.

50-летний Йерро был спортивным директором Федерации футбола Испании. На посту главного тренера он заменит отправленного в отставку Хулена Лопетеги.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что главного тренера сборной Испании по футболу уволили за день до начала ЧМ-2018.