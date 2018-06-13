Кинокритики назвали лучший мультфильм всех времен

Рейтинг возглавил мультфильм японского режиссера-мультипликатора Исао Такахаты «Могила светлячков» 1988 года.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Лидером списка по версии кинокритиков портала USA Today стало полнометражное аниме «Могила светлячков» 1988 года, пишет «Лента.Ру».



В рейтинг попали 100 анимационных лент. В «Могиле светлячков» японского режиссера-мультипликатора Исао Такахаты рассказывается об истории подростка Сэйты и его младшей сестры Сэцуко, родители которых погибли во Второй мировой войне. Критики признали эту ленту и лучшим фильмом о войне. Такахата умер в апреле 2018 года.



На втором месте оказался мультфильм «Головоломка» (2015) про 11-летнюю девочку, которая переезжает вместе с семьей в другой штат и пытается справиться с живущими в ее голове эмоциями. Замыкает тройку лидеров третья часть «Истории игрушек» (2010). В десятку также попали «Унесенные призраками», «Тайна Коко», «ВАЛЛ-И», «Твое имя», «Приключения Паддингтона 2», «Мой сосед Тоторо», «Песнь моря».



Представителей российского и советского кинематографа в списке не оказалось. При составлении рейтинга кинокритики учитывали отзывы о картинах и их популярность в Интернете.



Ранее был составлен рейтинг лучших сериалов о супергероях вселенной Marvel.