Кинокритики назвали лучший мультфильм всех времен

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Лидером списка по версии кинокритиков портала USA Today стало полнометражное аниме «Могила светлячков» 1988 года, пишет «Лента.Ру».
В рейтинг попали 100 анимационных лент. В «Могиле светлячков» японского режиссера-мультипликатора Исао Такахаты рассказывается об истории подростка Сэйты и его младшей сестры Сэцуко, родители которых погибли во Второй мировой войне. Критики признали эту ленту и лучшим фильмом о войне. Такахата умер в апреле 2018 года.
На втором месте оказался мультфильм «Головоломка» (2015) про 11-летнюю девочку, которая переезжает вместе с семьей в другой штат и пытается справиться с живущими в ее голове эмоциями. Замыкает тройку лидеров третья часть «Истории игрушек» (2010). В десятку также попали «Унесенные призраками», «Тайна Коко», «ВАЛЛ-И», «Твое имя», «Приключения Паддингтона 2», «Мой сосед Тоторо», «Песнь моря».
Представителей российского и советского кинематографа в списке не оказалось. При составлении рейтинга кинокритики учитывали отзывы о картинах и их популярность в Интернете.
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