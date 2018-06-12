Составлен рейтинг лучших сериалов о супергероях вселенной Marvel

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(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Портал USA Today составил список из 11 лучших сериалов о супергероях вселенной Marvel. Первое место в топе заняло телевизионное шоу «Агент Картер», спин-офф боевика «Первый Мститель», пишет «Лента.Ру».
Всего было отснято два сезона, сериал выходил с 2015 по 2016 год. В его основе – приключения Пегги Картер (Хейли Этвелл), которая возглавляет организацию Щ.И.Т.
Вторую строчку в этом рейтинге лучших сериалов занял «Джессика Джонс». В этом сериале продолжительностью в два сезона рассказывается о девушке с суперспособностями и пристрастием к алкоголю. Она работает частным детективом и пытается наладить личную жизнь. Главную роль сыграла Кристен Риттер.
«Бронза» досталась «Люку Кейджу». В сериале повествуется о темнокожем человеке с непробиваемой кожей. Впервые Кейдж (Майк Колтер) появился в первом сезоне «Джессики Джонс», а в сентябре 2016 года у него появились собственные серии.
Четвертое место принадлежит сериалу «Плащ и Кинжал». Далее в рейтинге расположились «Беглецы», «Защитники», «Агенты Щ.И.Т.», «Каратель» и «Железный кулак». Худшим супергеройским сериалом Marvel, по мнению кинокритиков, стало шоу «Сверхлюди».
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