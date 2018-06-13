Представитель Говорухина опровергла сообщения о смерти режиссера

Мария Шоппо отказалась комментировать состояние здоровья Станислава Говорухина.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Пресс-секретарь режиссера и главы Комитета Госдумы по культуре Станислава Говорухина Мария Шоппо опровергла сообщения о его смерти, сообщает РИА Новости.

Тем не менее Шоппо отказалась давать комментарии о состоянии здоровья режиссера.

Ранее СМИ сообщали о кончине известного деятеля культуры. Отмечалось, что Говорухину стало плохо на фестивале «Кинотавр» в Сочи.

Станислав Говорухин — режиссер таких картин, как «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок». В 2006 году режиссер был удостоен звания Народного артиста Росссии, в 2016 году он получил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.