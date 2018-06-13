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(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Следственный комитет начал проверку гибели 5-летнего ребенка, утонувшего в машине в Татарстане, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что трагический случай произошел накануне на полуострове Щурячий под Казанью.
Пятилетний мальчик, оставшись в машине без присмотра, завел его и съехал с крутого берега в воду. Машина сразу пошла ко дну. Глубина Волги в это месте, по данным пресс-службы ГУ МЧС России по РТ составляла более шести метров.
Очевидцы трагедии вызвали сотрудников экстренных служб. Водолазы, обследовав более 80 кв. метров акватории, обнаружили «Ладу» 99-й модели. Они разбили окно машины и извлекли тело ребенка, после чего подняли его на поверхность.
Следственный комитет начал доследсвенную проверку по факту гибели ребенка. Предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.
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