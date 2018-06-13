Пятилетний мальчик в Зеленодольском районе РТ утонул в машине в Волге

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Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань,13 июня, «Татар-информ»). Пятилетний мальчик в Зеленодольском районе РТ завел машину и съехал в Волгу, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Накануне в четвертом часу вечера на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на полуострове Щурячий пятилетний малыш, который сидел в машине, завел ее и съехал в воду.
На место трагедии выехали оперативная группа пожарных ОФПС №8, спасатели зонального поисково-спасательного отряда №2 и сотрудники ГИМС.
Как выяснилось, ребенок без разрешения родителей завел автомобиль и съехал с берега в Волгу, Машина ушла на глубину более шести метров.
Прибыв на полуостров, водолазы провели разведку акватории, определили место и приступили к работе. Обследовали 80 квадратных метров дна Волги, после чего обнаружили «Ладу» 99-й модели, в салоне которой находился погибший ребенок. Машина лежала в десяти метрах от берега.
Погибшего малыша подняли на поверхность, после чего из реки достали машину.
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