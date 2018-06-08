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Татар-информ

13 июня 2018, 11:54

Здоровье и среда

В санитарно-экологическом двухмесячнике приняли участие более 1 млн татарстанцев

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Фото: архив/Александр Эшкинин

В наведении порядка задействовали 13 тыс. единиц техники.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). В санитарно-экологическом двухмесячнике приняли участие 1 млн 168 тыс. татарстанцев. В прошлом году их было 1 млн 127 тыс. человек. Об этом на брифинге в Доме Правительства сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Двухмесячник — это время, когда все природоохранные ведомства республики переходят на усиленный режим работы. Для выявления и пресечения нарушений природоохранного законодательства применяли наземный, водный, воздушный и железнодорожный транспорт. В сложнодоступных местах применяли квадракоптеры и беспилотники, фотоловушки.

В наведении порядка было задействовано 13 тыс. единиц техники, на полигон вывезено 406 тыс. куб. метров отходов, посажено около 400 тыс. деревьев. Помимо этого, в республике благоустроили детские площадки, остановочные павильоны и контейнеры. 

Основной упор был сделан на выявление мест несанкционированного размещения отходов и их ликвидацию. Так, в Татарстане за два месяца выявили более 1,6 тыс. несанкционированных свалок, из них ликвидировали 94 процента.

Глава министерства отметил, что на снижение числа крупных свалок повлияли достаточно весомые штрафные санкции. Так, юрлицам грозят штрафы от 40 до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности сроком до 90 суток.

Шадриков напомнил, что скоро в Казани стартует ЧМ-2018 по футболу.

«Нами были брошены все усилия на то, чтобы представить республику на достойном уровне. В ходе двухмесячника применялись различные методы оценки качества атмосферного воздуха и водных объектов. В целях обнаружения захламленных участков в трудно доступных территориях в еженедельном режиме проводились авиаоблеты территорий. На сегодняшний день превышений выбросов не имеется», — сказал докладчик.

Мониторинг на время турнира осуществляют 5 передвижных лабораторий и 5 маломерных судов.

Министр также отметил, что за это время в РТ выявили 11 фактов незаконной разработки карьеров, возбуждено одно уголовное дело. Случаи выявили в Пестречинском, Муслюмовском районах. Финансовая нагрузка за рекультивацию карьеров ляжет на муниципальные бюджеты. Всего за 2017-2018 годы в РТ выделено 35,4 млн рублей на эти цели.

В период санитарно-экологического двухмесячника в общественную экологическую приемную РТ поступило 2 тыс. 324 обращения о фактах природоохранных нарушений. Из них 92 процента решены, добавил Александр Шадриков, отметив, что остальные 8 процентов находятся на контроле министерства.

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