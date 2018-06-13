Минэкологии РТ решило 92 процента жалоб из общественной приемной

За два месяца в общественную экологическую приемную поступило 2 тыс. 324 обращения о фактах природоохранных нарушений.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). В период санитарно-экологического двухмесячника в общественную экологическую приемную РТ поступило 2 тыс. 324 обращения о фактах природоохранных нарушений. Из них 92 процента решены. Об этом на брифинге в Доме Правительства сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Шадриков отметил, что остальные 8 процентов также находятся на контроле, их решение — вопрос не одного дня, работа будет продолжаться и вне двухмесячника.

В основном жалобы касались несанкционированных свалок, очистки озер, рек, захламленности территорий.