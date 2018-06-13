В Татарстане выявили 11 фактов незаконной разработки карьеров

Случаи противозаконных действий были выявлены в Пестречинском и Муслюмовском районах.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). В период санитарно-экологического двухмесячника в РТ выявили 11 фактов незаконной разработки карьеров. Об этом на брифинге в Доме Правительства сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Он отметил, что случаи были выявлены при авиаоблетах в Пестречинском и Муслюмовском районах. Также было возбуждено одно уголовное дело по факту незаконной добычи полезных ископаемых, однако подробности дела Шадриков не стал раскрывать, ограничившись комменарием о том, что пока идет следствие.