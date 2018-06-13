В Татарстане за два месяца выявили более 1,6 тыс. несанкционированных свалок

В ходе санитарно-экологического двухмесячника природоохранные ведомства Татарстана ликвидировали 1 тыс. 592 незаконные свалки.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). В Татарстане в рамках санитарно-экологического двухмесячника природоохранные ведомства и муниципальные образования выявили 1 тыс. 693 места несанкционированного размещения отходов. Из них к 31 мая ликвидировано 1 тыс. 592 свалки, что составило 94 процента от общего числа. Об этом на брифинге в Доме Правительства сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

«Следует отметить, что наблюдается тенденция уменьшения количества крупных свалок. Основная масса выявленных мест — это навалы мусора более 1 кв. м. Высокий процент ликвидации свалок обеспечен за счет активных совместных действий надзорных органов и работы на местах в муниципальных образованиях. Большинство муниципалитетов оперативно реагировали на нашу информацию, обеспечивали устранение нарушений», — рассказал глава министерства.

Большинство случаев выявлено на территориях сельской местности, не охваченных системой сбора и вывоза мусора, добавил Шадриков.

Он отметил, что на снижение числа крупных свалок повлияли достаточно весомые штрафные санкции. Так, юрлицам грозят штрафы от 40 до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности сроком до 90 суток.