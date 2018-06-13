За два месяца природоохранные ведомства Татарстана выявили и пресекли более 6 тыс. нарушений

Общая сумма штрафов составила 19 млн 422 тыс. рублей.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). В период санитарно-экологического двухмесячника природоохранные ведомства республики выявили и пресекли более 6 тыс. нарушений. Об этом на брифинге в Доме Правительства сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Общая сумма штрафов составила 19 млн 422 тыс. рублей.

В период двухмесячника было задействовано 13 тыс. единиц техники, на полигон вывезли 406 тыс. куб. метров отходов, посажено около 400 тыс. деревьев. Помимо этого, в республике благоустроили детские площадки, остановочные павильоны и контейнеры.