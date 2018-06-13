Первые минуты смертельного ДТП в Зеленодольском районе республики попали на камеру видеорегистратора

От полученных травм на месте происшествия скончался 22-летний водитель «ГАЗели».

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). В распоряжении ИА «Татар-информ» появилась видеозапись первых минут смертельной аварии в Зеленодольском районе Татарстана.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне днем возле поселка Новая Тура 22-летний водитель «ГАЗели» на полном ходу врезался в «КАМАЗ» дорожных служб.

От удара кабина «ГАЗели» превратилась в груду искореженного металла. Молодой водитель оказался зажатым в машине.

Прибывшие к месту ДТП сотрудники МЧС смогли деблокировать шофера. Несмотря на оперативную помощь мужчину спасти не удалось – он скончался на месте происшествия.