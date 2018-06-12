Появилось видео смертельной аварии под Казанью

Фото: соцсети
(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). В соцсетях появилось видео смертельной аварии возле поселка Новая Тура в Зеленодольском районе республике.
На кадрах видеозаписи видно, что участником аварии стала грузовая «ГАЗель». От удара автомобиль превратился в груду искореженного металла.
Очевидцы сообщают, что в ДТП есть погибшие. На месте ЧП работают экстренные службы.
Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, участниками аварии стали автомобиль «ГАЗель» и грузовик «КАМАЗ». В аварии погиб водитель «ГАЗели».
Следующая новость
Модераторами общественных слушаний станут главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно и заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.
Авария произошла накануне вечером на Казанском проспекте в Автограде.
Участники Великой Отечественной войны удостоились медалей РТ «За доблестный труд».
ДТП произошло сегодня днем возле поселка Новая Тура в Зеленодольском районе республики.
Знак представляет собой желтый прямоугольник с запрещающей надписью на двух языках – «Бесполетная зона».
Замгендиректора по стратегическому развитию «НАМИ» Алексей Гогенко сообщил, что ШАТЛ КАМАЗа может рассчитать глубину ямы на трассе и объехать ее.
ЧП произошло утром в понедельник, 11 июня, в доме №80 по улице Шевченко.
Беспилотные электробусы хотят использовать для трансфера пассажиров бизнес-класса от здания аэропорта Бегишево до самолетов.
Участие в турнире принимают 12 команд, составленные из юных футболистов со всего мира.
Двоих детей двух и четырех лет спасли очевидцы происшествия.
По предварительным данным, водитель большегруза не пострадал.
Беспилотный транспорт способен достигать скорости 110 километров в час.
12 июняРустам хазрат Хайруллин: Молитва в Ночь Предопределения равносильна непрерывной молитве в течение 83 лет
12 июня«Камал мэктэбе»: татарский театр между деревней и городом, или Восемь легендарных спектаклей Камаловского