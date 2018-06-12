Появилось видео смертельной аварии под Казанью

ДТП произошло сегодня днем возле поселка Новая Тура в Зеленодольском районе республики.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). В соцсетях появилось видео смертельной аварии возле поселка Новая Тура в Зеленодольском районе республике.

На кадрах видеозаписи видно, что участником аварии стала грузовая «ГАЗель». От удара автомобиль превратился в груду искореженного металла.

Очевидцы сообщают, что в ДТП есть погибшие. На месте ЧП работают экстренные службы.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, участниками аварии стали автомобиль «ГАЗель» и грузовик «КАМАЗ». В аварии погиб водитель «ГАЗели».