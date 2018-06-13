Дональд Трамп назвал Роберта Де Ниро «человеком с очень низким IQ»

«Проснись, отбитый!» — призвал Трамп Роберта Де Ниро в своем Twitter.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп отреагировал на оскорбления голливудского актера Роберта Де Ниро. Политик сказал, что у актера «очень низкий IQ», передает РИА Новости.



Ранее на церемонии вручения премии Tony Де Ниро поднялся на сцену, чтобы вручить статуэтку музыканту Брюсу Спрингстину. «Я хочу сказать одно: не пошел бы Трамп ***. Хватит говорить: "Долой Трампа", надо: "Не пошел бы он"», — сказал актер. Публика в зале бурно аплодировала. Многие поднялись со своих мест.



Трамп объяснил грубые высказывания Де Ниро сотрясением мозга, полученным от ударов боксеров в съемках фильмов. Также президент добавил, что актер не понимает, что экономика страны находится в отличном состоянии, занятость – на максимальном уровне, а многие компании вливают средства в США.

«Проснись, отбитый!» — призвал Трамп Роберта Де Ниро в своем Twitter.