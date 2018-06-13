Дональд Трамп назвал Роберта Де Ниро «человеком с очень низким IQ»

Рекомендуем
(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп отреагировал на оскорбления голливудского актера Роберта Де Ниро. Политик сказал, что у актера «очень низкий IQ», передает РИА Новости.
Ранее на церемонии вручения премии Tony Де Ниро поднялся на сцену, чтобы вручить статуэтку музыканту Брюсу Спрингстину. «Я хочу сказать одно: не пошел бы Трамп ***. Хватит говорить: "Долой Трампа", надо: "Не пошел бы он"», — сказал актер. Публика в зале бурно аплодировала. Многие поднялись со своих мест.
Трамп объяснил грубые высказывания Де Ниро сотрясением мозга, полученным от ударов боксеров в съемках фильмов. Также президент добавил, что актер не понимает, что экономика страны находится в отличном состоянии, занятость – на максимальном уровне, а многие компании вливают средства в США.
«Проснись, отбитый!» — призвал Трамп Роберта Де Ниро в своем Twitter.
Ежегодно в республике заготавливается более 500 тонн крови.
За два месяца в общественную экологическую приемную поступило 2 тыс. 324 обращений о фактах природоохранных нарушений.
Случаи противозаконных действий были выявлены в Пестречинском и Муслюмовском районах.
В ходе санитарно-экологического двухмесячника природоохранные ведомства Татарстана ликвидировали 1 тыс. 592 незаконные свалки.
Общая сумма штрафов составила 19 млн 422 тыс. рублей.
От полученных травм на месте происшествия скончался 22-летний водитель «ГАЗели».
Смертельное ДТП произошло накануне вечером на Сибирском тракте.
Автомобиль ушел под воду на глубину в шесть метров.
После спасения пострадавшую передали в руки медикам БСМП.
В состязаниях примут участие 150 спортсменов из других стран.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
ДТП произошло накануне на улице Клары Цеткин.
В компании со следующего года намерены тестировать и использовать внутри завода грузовики с автономным движением.
Во время мундиаля в театре покажут девять спектаклей.
У клуба есть хоккейный корт, баскетбольная площадка, поле для игры в мини-футбол и телевизионная студия для юных журналистов.
12 июняРустам хазрат Хайруллин: Молитва в Ночь Предопределения равносильна непрерывной молитве в течение 83 лет