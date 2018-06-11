Роберт де Ниро выругался в адрес Трампа на вручении престижной премии

Ролик с речью артиста набрал в Twitter`e более 2,3 млн просмотров.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Актер Роберт де Ниро на церемонии вручения премии Tony в Нью-Йорке позволил себе нецензурную брань в адрес президента США Дональда Трампа, передает РИА Новости.

Де Ниро поднялся на сцену, чтобы вручить статуэтку музыканту Брюсу Спрингстину.

«Я хочу сказать одно: не пошел бы Трамп ***. Хватит говорить: "Долой Трампа", надо: "Не пошел бы он"», — сказал актер.



Де Ниро поднял две руки вверх в знак убедительности и силы, а публика в зрительном зале начала скандировать, а затем и аплодировать стоя. Ролик с речью артиста набрал в Twitter`e более 2,3 млн просмотров.



Однако зрители телеканала CBS не смогли услышать нецензурную брань, так как ее заглушили.