Опубликовано фото документа, подписанного Трампом и Ким Чен Ыном

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(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). В Сети появилось фото итогового документа, который подписали после саммита Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Снимок опубликовал в своем Twitter журналист ABC Конор Финнеган.
В совместном заявлении коллег отмечается, что они провели глубокий и искренний обмен мнениями.
В заявлении содержатся четыре пункта, согласно которым страны будут двигаться дальше. В первом пункте отмечается приверженность двух государств к установлению новых отношений.
Во втором пункте говорится, что США и КНДР объединят усилия для построения длительного и стабильного мирного режима на Корейском полуострове.
Третий и четвертый пункты говорят о денуклеаризации полуострова и о поиске останков американских военных на северокорейской территории.
ZOOM IN ON THE TEXT: "President Trump committed to provide security guarantees to the DPRK, and Chairman Kim Jong Un reaffirmed his firm and unwavering commitment to complete denuclearization of the Korean Peninsula." pic.twitter.com/vXBeIMP81i— Conor Finnegan (@cjf39) 12 июня 2018 г.
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