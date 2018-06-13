Порошенко захотел подключить Украину к газопроводу TANAP

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(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко заявил о желании диверсифицировать поставки газа в свою страну с помощью Трансанатолийского газопровода (TANAP). Он заявил об этом на церемонии открытия трубопровода, передает ТАСС.
Поставки газа, по его мнению, могли бы осуществляться через Болгарию и Румынию.
По газопроводу TANAP будет прокачиваться газ с азербайджанского месторождения «Шах Дениз». Его первоначальная пропускная способность составит 16 млрд куб. м газа в год, из которых примерно 6 млрд будет отбирать Турция, а оставшиеся объемы пойдут в страны Европы.
Длина трубопровода равняется 1850 км. Он будет соединен с Трансадриатическим газопроводом (TAP). Оба они входят в одобренный Европейским Союзом проект «Южный газовый коридор».
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