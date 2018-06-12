В Турции торжественно открыли газопровод TANAP

По словам Эрдогана, первый газ по TANAP предполагается поставить в Грецию уже в июне следующего года.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). В турецком городе Эскишехир торжественно открыли Трансанатолийский газопровод (TANAP), предназначенный для прокачки газа из Азербайджана в Европу, передает агентство «Анадолу».

Участниками мероприятия стали лидеры Азербайджана, Сербии, Турции и Украины, а также глава непризнанной Турецкой республики Северного Кипра, сообщает РИА Новости.

В своей речи Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что трубопровод удалось возвести ранее намеченного срока. По его словам, первый газ по TANAP предполагается поставить в Грецию уже в июне следующего года.

По газопроводу будет прокачиваться газ с азербайджанского месторождения «Шах Дениз». Его первоначальная пропускная способность составит 16 млрд куб. м газа в год, из которых примерно 6 млрд будет отбирать Турция, а оставшиеся 10 млрд пойдут в страны Европы.

Общая протяженность TANAP равняется 1850 км. Он будет соединен с Трансадриатическим газопроводом (TAP). Оба они входят в одобренный ЕС проект «Южный газовый коридор».