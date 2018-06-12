МИД РФ пообещал припомнить США введение санкций перед Днем России

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(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Министерство иностранных дел РФ пообещало припомнить Соединенным Штатам введение санкций накануне Дня победы и Дня России. Соответствующий комментарий распространил Департамент информации и печати МИД.
В заявлении отмечается, что результат новых ограничительных мер будет таким же «нулевым», как и у тех, что были введены ранее.
При этом внешнеполитическое ведомство России обвиняет политиков Штатов в том, что они «продолжают пребывать в плену иллюзий, возомнив США мировым жандармом».
Политика американской стороны в заявлении охарактеризована как «не просто порочная, но очень опасная», так как она будто бы выдумывает противника там, где его нет.
Вчера, 11 июня, Минфин США ввел санкции против трех граждан РФ и пяти российских компаний. В том числе рестрикции затронули НИИ «Квант», DiveTechnoService и Digital Security.
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