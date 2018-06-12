Трамп приостановил введение новых санкций против КНДР

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(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в преддверии встречи с Высшим руководителем КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре отложил введение новых санкций против Северной Кореи. Об этом сообщает агентство Associated Press.
По словам американского лидера, на прошлой неделе он собирался ввести новые ограничительные меры по 300 пунктам, однако счел, что подобный шаг стал бы проявлением неуважения к партнеру по переговорам.
При этом на пресс-конференции по итогам саммита Трамп заметил, что введенные ранее санкции против КНДР продолжат действовать, замечает RT.
По итогам саммита, прошедшего на сингапурском острове Сентоса в отеле Capella, КНДР обязалась принимать меры для полной денуклеаризации Корейского полуострова, а США пообещали предоставить ей гарантии безопасности.
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