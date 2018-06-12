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Президент РТ проехал в беспилотном электробусе от ПАО «КАМАЗ»

Татар-информ

12 июня 2018, 10:31

Политика

Трамп и Ким Чен Ын подписали документ после саммита

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Американский и северокорейский лидеры выразили удовлетворение результатами саммита.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали сегодня после саммита в Сингапуре итоговый документ. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония прошла на острове Сентоса, который отделен от остальной части города мостом. 

Участникам переговоров на стол были положены авторучки, по одной каждому. Перед началом церемонии сотрудник окружения Ким Чен Ына протер ручку, которая предназначена для северокорейского лидера.

Ким Чен Ын назвал подписанный документ историческим и отметил, что его подписание «возвещает о новом старте».

Трамп заявил, что гордится результатами саммита.

Ранее сообщалось, что первая часть встречи Трампа и Ким Чен Ына закончилась один на один.

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