«МегаФон» развернул пилотную зону 5G для автономных электробусов «КАМАЗ»

Только сеть пятого поколения может обеспечить моментальный отклик удаленного объекта с требуемым значением ping.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). «МегаФон» развернул пилотную зону 5G и в партнерстве с КАМАЗом впервые в России показал практическое применение технологии пятого поколения для сопровождения движения автономного транспорта.

Практическое применение сетей пятого поколения реализовано в новых диапазонах частот 3,4 – 3,8 ГГц, которые были выделены «МегаФону» Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ) для исследований и опытного запуска технологии мобильной связи пятого поколения (5G) на чемпионате мира по футболу 2018 года.

Пилотная зона сети пятого поколения «МегаФона» выступила платформой для обеспечения мобильной радиосвязи для электробусов. Во время совместного тестирования телематическая информация о параметрах движения и видеосигнал в режиме реального времени транслировались при помощи предкоммерческого Е2Е-решения для сетей 5G от компании Huawei. Для обеспечения радиопокрытия пилотной зоны использовались базовая станция с технологией радиодоступа 5G New Radio (NR), опорная сеть нового поколения с поддержкой функционала New Generation Core (NGC) и абонентский терминал (CPE) 5G с чипсетом разработки Huawei. Одновременно на сервер КАМАЗа в онлайн-режиме поступала телеметрическая информация о параметрах движения и режимах работы узлов и агрегатов электробуса. Эти данные собираются с сотен датчиков, установленных в беспилотнике.

«Сегодня "МегаФон" вместе с командой КАМАЗа демонстрируют прикладное применение сетей пятого поколения. Параметров существующих стандартов связи недостаточно для надежного и безопасного массового внедрения беспилотного транспорта, а за ним будущее уличного движения и скоростных магистралей. "МегаФон" уже показал первую VR-трансляцию футбольного матча, продемонстрировал работу первого портативного 5G-устройства, впереди еще больше практических кейсов применения 5G в области дополненной реальности, медицины, работы коммунальных и оперативных служб городов. Высокая пропускная способность и скорость передачи данных, возможность множественных подключений без потери качества – эти и другие свойства стандарта 5G доказывают, что за ним – будущее цифрового общества», – прокомментировал событие генеральный директор ПАО «МегаФон» Сергей Солдатенков.

«Электродвижение и беспилотный транспорт – сегодня в числе основных направлений развития российского машиностроения, – отметил генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин. – ШАТЛ – это наша новейшая разработка, на примере которой можно проследить основные тренды развития автомобилестроения. При этом "КАМАЗ-1221" – это лишь одна из уникальных моделей беспилотной техники, из ряда тех, над которыми сейчас активно работают специалисты КАМАЗа в рамках развития интеллектуальных транспортных систем».

«От технологий 5G в первую очередь ожидают реальных бизнес-кейсов. Мы уделяем особое внимание инновационным разработкам для решений в телеком-индустрии с целью построения лучших сетей связи и цифровизации вертикальных отраслей. С 2016 года мы ведем активное сотрудничество с "МегаФоном" по развитию нового стандарта связи, и нам приятно видеть тот огромный прогресс, который оператор достиг в этом направлении. Впереди нас ждут новые совместные проекты, способствующие созданию 5G-экосистемы в России», – добавил генеральный директор компании Huawei в России Эйден У.

Разработанное КАМАЗом совместно с «НАМИ» беспилотное транспортное средство особо малого класса «ШАТЛ» категории М2 предназначено для передвижения по дорогам с твердым покрытием с использованием данных цифровых карт, систем навигации и органов технического зрения.

Задача организации удаленного управления беспилотным электробусом потребовала оперативного развертывания сети 5G на тестовой трассе в Казани. Только сеть пятого поколения может обеспечить моментальный отклик удаленного объекта с требуемым значением ping.

Пилотная зона будет действовать в течение всех матчей чемпионата мира по футболу в Казани. Любой желающий может проехать часть пути по дороге от фан-зоны к стадиону Kazan-Arena.

Для обеспечения радиопокрытия пилотной зоны 5G в Казани было использовано предкоммерческое оборудование радиодоступа Huawei:

базовая станция 5G с агрегацией двух несущих с шириной полосы 100МГц каждая в диапазоне 3,5 ГГц с технологией радиодоступа 5G New Radio (NR), которая была утверждена рекомендацией 3GPP R15;

опорная сеть нового поколения с поддержкой функционала NGC (New Generation Core);

абонентский терминал (CPE) 5G с чипсетом собственной разработки (благодаря уникальным характеристикам стандарта связи 5G данные с электробуса через мобильную сеть 5G передаются в диспетчерский пункт, контролирующий процесс движения транспортного средства, со скоростью 1,2 Гбит/с стабильно с минимальной задержкой 6 – 8 миллисекунд).