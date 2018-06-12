Президент РТ проехал в беспилотном электробусе от ПАО «КАМАЗ»

Беспилотный транспорт способен достигать скорости 110 километров в час.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ», Александр Елисеев). Президент Татарстана Рустам Минниханов одним из первых проехал в беспилотном электробусе от ПАО «КАМАЗ». Автогигант провел в Казани демонстрацию прототипа «Широко Адаптивная Транспортная Логистика» («ШАТЛ»).

Электробус способен развивать скорость до 110 километров в час. Однако организаторы провели для гостей ограниченную презентацию: «ШАТЛ» проехал 650 метров со скоростью 10 км/час.

Беспилотник предназначен для дорог с твердым покрытием. Для движения он использует данные цифровых карт, систем навигации и органов технического зрения.

«Все работает так, как надо. У него возможностей больше, однако законодательная база пока ограничена. Поэтому сегодня только демонстрационная поездка. Платформа этого автомобиля позволяет использовать ее во многих проектах: бесшумная, мягкая. В салоне даже можно пообщаться с друзьями, столик поставить. Очень впечатляет», — сказал Рустам Минниханов после поездки.

На электробусе установлены сотни датчиков, которые в режиме реального времени передают информацию на серверы автогиганта. В салоне есть USB-разъемы для зарядки гаджетов. Пассажир через удобный интерфейс выбирает остановку и управляет открыванием дверей.

«„ШАТЛ“ — это наша новейшая разработка, на примере которой можно проследить основные тренды развития автомобилестроения. При этом „КАМАЗ-1221“ — это лишь одна из уникальных моделей беспилотной техники, из ряда тех, над которыми сейчас активно работают специалисты КАМАЗа в рамках развития интеллектуальных транспортных систем», — отметил генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.