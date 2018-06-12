В ВСУ признали неготовность воевать с Россией

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Татар-информ

12 июня 2018, 14:40

Политика

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В случае конфликта с Москвой ни украинское государство, ни армия «не потянут» войну, сказал старший офицер штаба операции Объединенных сил (ООС).

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). На Украине понимают, что ВСУ не в состоянии вести боевые действия с Россией, заявил старший офицер штаба операции Объединенных сил (ООС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Страна.ua».

В случае конфликта с Москвой ни украинское государство, ни армия «не потянут» такую войну, сказал он.

По его словам, Киев не обеспечен достаточным военным контингентом на границе Харьковской, Черниговской или Сумской областей.

Ранее депутат Верховной Рады Вадим Рабинович рассказал, как победить Россию.

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