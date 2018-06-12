В ВСУ признали неготовность воевать с Россией

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(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). На Украине понимают, что ВСУ не в состоянии вести боевые действия с Россией, заявил старший офицер штаба операции Объединенных сил (ООС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Страна.ua».
В случае конфликта с Москвой ни украинское государство, ни армия «не потянут» такую войну, сказал он.
По его словам, Киев не обеспечен достаточным военным контингентом на границе Харьковской, Черниговской или Сумской областей.
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