В ВСУ признали неготовность воевать с Россией

В случае конфликта с Москвой ни украинское государство, ни армия «не потянут» войну, сказал старший офицер штаба операции Объединенных сил (ООС).

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). На Украине понимают, что ВСУ не в состоянии вести боевые действия с Россией, заявил старший офицер штаба операции Объединенных сил (ООС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Страна.ua».

В случае конфликта с Москвой ни украинское государство, ни армия «не потянут» такую войну, сказал он.

По его словам, Киев не обеспечен достаточным военным контингентом на границе Харьковской, Черниговской или Сумской областей.

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