Депутат Рады рассказал, как победить Россию

По словам Вадима Рабиновича, «врага» можно победить, только сделав своих людей более счастливыми.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Не стоит рассчитывать, что с помощью западных санкций можно победить Россию, заявил депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович. Об этом сообщает RT.

«Америка ввела на той неделе тарифы по Украине и другим странам по ввозу металлов. Это самые настоящие санкции», — сказал Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, санкции нужны исключительно для украинской политики, а победить «врага» они не смогут.

Он отметил, что «врага» можно победить, только сделав своих людей более счастливыми.

«Мы не должны думать, что санкции побеждают, мы должны думать, что побеждать должны мы», — сказал депутат.

Мы должны построить такую страну, где каждому нашему соседу в России, Белоруссии, Венгрии и Польше будет завидно, как прекрасно живут люди на соседней с ними Украине, добавил он.