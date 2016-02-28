Композитор Игорь Крутой похудел на 15 кг из-за болезни

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(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Композитор и продюсер Игорь Крутой сильно похудел из-за сахарного диабета, пишет «СтарХит».
Слухи о болезни маэстро появились еще прошлой зимой. Крутой перенес операцию и курс реабилитации в США. В прессе писали, что причиной плохого самочувствия Крутого стала онкология. Сам композитор не комментировал свое состояние и продолжал терять вес.
Журналисты выяснили, что Игорь Крутой действительно болен на протяжении нескольких лет, но не раком, а диабетом. Врачи прописали звезде российской эстраде диету, которой он тщательно придерживается. Рацион 63-летнего мужчины включает растительную пищу, фрукты и овощи, мясо и рыбу, приготовленные на пару. Крутой не ест жареное, острое, жирное, а также почти полностью исключил сладкое.
Кроме этого, Игорь Крутой активно занимается спортом, играет в теннис, предпочитает прогулки на свежем воздухе.
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Время так быстро пролетело, что мы и не заметили!!! #игорькрутой#ольгакрутая#время#любовь
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