Композитор Игорь Крутой похудел на 15 кг из-за болезни

Слухи о болезни маэстро появились еще прошлой зимой.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Композитор и продюсер Игорь Крутой сильно похудел из-за сахарного диабета, пишет «СтарХит».



Слухи о болезни маэстро появились еще прошлой зимой. Крутой перенес операцию и курс реабилитации в США. В прессе писали, что причиной плохого самочувствия Крутого стала онкология. Сам композитор не комментировал свое состояние и продолжал терять вес.



Журналисты выяснили, что Игорь Крутой действительно болен на протяжении нескольких лет, но не раком, а диабетом. Врачи прописали звезде российской эстраде диету, которой он тщательно придерживается. Рацион 63-летнего мужчины включает растительную пищу, фрукты и овощи, мясо и рыбу, приготовленные на пару. Крутой не ест жареное, острое, жирное, а также почти полностью исключил сладкое.



Кроме этого, Игорь Крутой активно занимается спортом, играет в теннис, предпочитает прогулки на свежем воздухе.



Ранее певец Дима Билан отменил концерт из-за тяжелой болезни.