Дима Билан отменил концерт из-за тяжелой болезни

Билан рассказал, что тяжело болен – сначала у него был бронхит, который перетек в пневмонию.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Певец Дима Билан отменил концерт в латвийском городе Даугавпилс из-за тяжелой болезни. В своем Instagram`e певец опубликовал ролик с обращением к поклонникам.



Билан рассказал, что тяжело болен – сначала у него был бронхит, который перетек в пневмонию. В таком состоянии он давал концерты open-air, был все время на ногах и на сцене.



«Мое самое искреннее вам спасибо за понимание!!! Я верю, что мы сможем найти с вами время на встречу в будущем!!!», – написал исполнитель на своей страничке (пунктуация автора соблюдена – прим. Т-и).



В конце мая Билан рассказал, что его подкосила простуда. «С температурой и простудой – я не вылезаю из машин и самолетов! Сегодня в Минске сольник и я вас жду, а к этому времени я уже точно в строю и мои 3,5 – 4 октавы может и вернутся целенькими!» – написал тогда певец.



Поклонники желают Диме полнейшего излечения: «В Олимпийском на тебя посмотрела и сразу сказала, что дело швах. Димыч, вроде не за горами сороковник, а ты все под мальчишку косишь. Ну ладно внешне, но мозги включи, со здоровьем не шутят, тем более в твоем случае. Отлежи и отличись, подруга пусть куриного бульона носит, вытягивает всю гадость. Давай держись!», «Вы выздоравливайте!! Храни Вас Матерь Божья и Господь...», – написали подписчики.