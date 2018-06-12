Опубликовано меню на встрече Трампа и Ким Чен Ына

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(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). На сайте Белого дома появилось меню блюд, которые были поданы на саммите США И КНДР, сообщает RT.
Так, в меню присутствует салат с зеленым манго и кальмарами под медово-лаймовым соусом, треска с овощами, свинина с рисом и говяжьи ребрышки с овощами на пару.
На десерт подали темный шоколад, мороженое и пирог.
Кроме того, в меню представлены коктейль из креветок с салатом из авокадо.
Ранее сообщалось, что Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали итоговый документ после встречи на высшем уровне.
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