Опубликовано меню на встрече Трампа и Ким Чен Ына

Встреча лидеров США и КНДР на высшем уровне прошла в Сингапуре.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). На сайте Белого дома появилось меню блюд, которые были поданы на саммите США И КНДР, сообщает RT.

Так, в меню присутствует салат с зеленым манго и кальмарами под медово-лаймовым соусом, треска с овощами, свинина с рисом и говяжьи ребрышки с овощами на пару.

На десерт подали темный шоколад, мороженое и пирог.

Кроме того, в меню представлены коктейль из креветок с салатом из авокадо.

Ранее сообщалось, что Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали итоговый документ после встречи на высшем уровне.