Сборная Австралии подарила Казани диджериду

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Михаил Захаров
(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Сборная Австралии подарила Казани национальный музыкальный инструмент диджериду.
Таким образом глава австралийской делегации Люк Кассерли поблагодарил организаторов мундиаля.
«Мы благодарны спортивной столице России Казани и организаторам чемпионата мира. Нам все очень нравится», – сказал Кассерли.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сборная Австралии на открытой тренировке собрала полный стадион.
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Еще в день прибытия, 10 июня, австралийская команда по футболу успела позаниматься в спортивном зале на базе "Ак барс".