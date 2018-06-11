Сборная Австралии на открытой тренировке собрала полный стадион

Посмотреть на соккеруз пришли порядка 3 тыс. человек.

(11 июня, Казань, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Прилетевшая вчера в Казань сборная Австралии по футболу сегодня провела открытую тренировку на стадионе «Трудовые резервы» и собрала аншлаг.

Солнечная погода, великолепный газон, выходной день, сборная Австралии, выбравшая своим местом базирования на ЧМ-2018 Казань и базу «Ак Барса», ожидаемо привели на трибуны «Трудовых резервов» тысячи людей.

Официальная вместимость арены — около 1.500 человек, но посмотреть на соккеруз — так традиционно именуют сборную Австралии по футболу — пришло никак не меньше людей. Днем ранее организаторы анонсировали цифру в 3.000 бесплатных билетов на тренировку. Народ шел беспрерывно в течение 40 минут, когда первые замерзшие уже покидали трибуны. Все билеты были с указанием конкретного сектора, ряда, места, а не просто пропуск на стадион.

На входе публике раздавали цветные фотографии сборной и желто-зеленые флажки, по цвету национального флага Австралии, с изображением кенгуру. Кстати, и жилетки фото- и тележурналистов были тоже зелеными. Очень многие пришли с детьми, включая грудных младенцев.

На табло всю тренировку показывали фото игроков с номерами и амплуа. К слову, из-за свежей, прохладной погоды из 19 футболистов, принявших участие в тренировке, лишь один — темнокожий защитник Джеймс Мередит — рискнул выйти на поле в майке с короткими рукавами, все остальные предпочли куртки.

Соккеруз поприветствовал министр спорта РТ Владимир Леонов. «Я очень рад, что вы выбрали местом своего проживания в России Казань и базу „Ак Барса“, — сказал министр. — Надеюсь, что вы покажете на ЧМ, который для нас начался сегодня, красивый футбол. Желаем вам успеха».

Глава делегации сборной Австралии Люк Кэссерли, вышедший к бровке поля с национальным музыкальным инструментом в руках, поблагодарил Казань «за теплый прием и невероятное гостеприимство».

Футболисты вышли на поле в 16.09, три вратаря и 16 полевых игроков под строгим присмотром 18 тренеров и обслуживающего персонала. Легкая пробежка трусцой всей командой, перепасовка, ускорение — все как обычно. Большую часть занятия, продолжавшегося 80 минут, заняло веселое упражнение в центральном круге, кто-то делал передачу, кто-то перехватывал мяч.



Завершилась тренировка столь веселой двусторонкой в центре поля. Групповое фото на фоне переполненных трибун венчало первую тренировку сборной Австралии в Казани.