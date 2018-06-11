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Татар-информ

11 июня 2018, 14:34

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Райан: Мы верим в то, что можем показать хороший футбол и результат в игре с Францией

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Фото: Михаил Захаров


Голкипер австралийской команды рассказал, что их команда готова к самым сложным испытаниям.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). 11 июня сборная Австралии по футболу провела первую пресс-конференцию, где игроки поделились мнением насчет будущего матча с французами.

Игра состоится на стадионе «Казань-Арене» 16 июня. Австралийский вратарь Мэттью Райан из английского «Брайтон энд Хоув Альбион» заявил, что верит в успех своей команды. «Когда играешь против таких команд, как Франция, а мы уважаем эту команду, ты выходишь на поле и выкладываешься полностью, – отметил он. – Да, у этой сборной славное прошлое, там играют хорошие футболисты, но ты не смотришь, кто действует против тебя – важнее думать о своей игре. У нас уже были матчи с Бразилией, Голландией, Чили. Этот опыт нам поможет, он добавляет нам уверенности. Мы верим в то, что можем показать хороший футбол и результат в игре с Францией», – подвел итог Райан.

Голкипер отметил значимость такого события, как чемпионат мира, где можно увидеть лучшие команды планеты с сильнейшими исполнителями, и заметил прогресс в игре своей сборной по сравнению с Кубком конфедераций-2017, где австралийцы также участвовали. 

«Разница между хорошей и очень хорошей командой – это стабильная игра на протяжении всего матча. В этом состоит наша задача – выдержать все 90 минут на одном уровне. На чемпионате мира каждый матч важен. Французы сильны, но наш тренер подготовил нас к самым сложным испытаниям. Нужно выполнить все это на поле», – отметил Райан.

Защитник Трент Сэйнсбери из швейцарского клуба «Грассхоппер» настроен оптимистично. «Нам очень хочется остаться в Казани и после группового турнира, чтобы сыграть здесь матч 1/8 финала плей-оф», – заявил он.

Среди игроков сборной Франции Сэйнсбери отдельно отметил нападающего Антуана Гризмана из мадридского «Атлетико»: «Это один из сильнейших игроков мирового футбола, тем интереснее будет противостоять ему на футбольном поле».

Полузащитник сборной Австралии Массимо Луонго из английского «Куинз Парк Рейнджерс» пообещал показать свои лучшие качества. «Наша команда продемонстрирует конструктивный футбол. Однако, учитывая силу сборной Франции в нападении, мы много внимания уделим обороне», – заявил Луонго.

Сборная Австралии выступит на ЧМ-2018 в группе «С» вместе с Францией, Перу и Данией.

 

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