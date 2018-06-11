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Появились первые фотографии утопленного «Митсубиси» в Набережных Челнах

Татар-информ

11 июня 2018, 14:14

Спорт

Сборная Австралии довольна предоставленными условиями в Казани

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Фото: Михаил Захаров


Еще в день прибытия, 10 июня, австралийская команда по футболу успела позаниматься в спортивном зале на базе "Ак барс".

(Казань, 11 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). 11 июня сборная Австралии по футболу провела первую пресс-конференцию перед открытой тренировкой на стадионе «Трудовые резервы».

Пресс-атташе соккеруз, так называют сборную Австралии по футболу, объяснил систему работы сборной, рассказал про инфраструктуру стадиона «Трудовые резервы», ближайшие точки общепита и похвалил супермаркет «Бахэтле». 

Прежде всего голкипер австралийцев Мэттью Райан из английского «Брайтон энд Хоув Альбион» отметил хорошие условия проживания на базе казанского «Ак Барса» и ее техническую оснащенность. Еще 10 июня игроки сборной успели позаниматься в спортивном зале и поработали на велотренажерах хоккейной базы. 

Сама хоккейная команда начнет подготовку к сезону не на своей территории, а в Сочи.

«У нас очень хорошие условия. Мы только вчера прилетели. В Казани все очень здорово. Ничего не мешает нам тренироваться. Мы знаем, что живем на базе успешного хоккейного клуба "Ак Барс"», – сказал Райан.

Полузащитник сборной Австралии Массимо Луонго отметил, что участие в чемпионате мира большой вызов для него лично, резонно посчитав это большим собственным достижением. И добавил, подтвердив слова предыдущих спикеров: «Здесь в Казани у нас очень хорошие условия для работы и проживания. Никаких проблем, и окружает нас очень доброжелательная атмосфера».

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