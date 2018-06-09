Призер Олимпийских игр примет участие в Альметьевском триатлоне

Спортивный старт серии Timerman пройдет 10 июня в Альметьевске.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам Максим Вылегжанин примет участие в «Татнефть Альметьевском триатлоне», который пройдет завтра, 10 июня. Об этом сообщает пресс-атташе серии спортивных мероприятий Timerman Ольга Камардина.

Вылегжанин трижды выигрывал «серебро» Олимпийских игр, становился чемпионом мира, побеждал на Универсиаде и брал медали Тур-де-Ски. Сам спортсмен называет триатлон своим хобби. «По окончании лыжного сезона я тренируюсь, но не целенаправленно, не на результат, а для себя, в свое удовольствие. Готов ли к старту? Скорее, да, чем нет. Но, например, в силу погодных условий, пока плавал только в бассейне. Дистанции не очень длинные, поэтому надеюсь, что смогу достойно пройти этот мультиспортивный турнир», – подчеркнул лыжник.

Также на старт триатлона выйдет действующий чемпион мира по дуатлону Максим Кузьмин. В прошлом году 30-летний спортсмен выиграл «золото» первенства планеты в Швейцарии: участники дуатлона сначала бежали 10 км, а затем ехали на велосипеде 150 км и снова

бежали 30 км.

Всего участие в «Татнефть Альметьевском триатлоне» примут от 300 до 500 спортсменов. Им предстоит проплыть 750 м, проехать 20 км на велосипеде и пробежать 5 км.