Путин обсудил судьбу Вышинского с Порошенко

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(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин обсудил с Президентом Украины Петром Порошенко судьбу главы РИА Новости Украины Кирилла Вышинского. Об этом российский лидер заявил в ходе пресс-конференции в Китае, сообщает RT.
В ходе диалога с Порошенко обсуждались вопросы, «связанные с выдачей людей, которые удерживаются с обеих сторон», отметил Путин.
«Говорить о том, как этот вопрос решится, пока преждевременно, я бы воздержался, прежде всего для того, чтобы ничего здесь не нарушить и ничему не помешать», — сказал Президент России.
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