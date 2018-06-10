Путин обсудил судьбу Вышинского с Порошенко

Лидеры двух стран обсудили выдачу задержанных людей.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин обсудил с Президентом Украины Петром Порошенко судьбу главы РИА Новости Украины Кирилла Вышинского. Об этом российский лидер заявил в ходе пресс-конференции в Китае, сообщает RT.

В ходе диалога с Порошенко обсуждались вопросы, «связанные с выдачей людей, которые удерживаются с обеих сторон», отметил Путин.

«Говорить о том, как этот вопрос решится, пока преждевременно, я бы воздержался, прежде всего для того, чтобы ничего здесь не нарушить и ничему не помешать», — сказал Президент России.