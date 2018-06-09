Путин провел телефонные переговоры с Порошенко

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Президенты России Владимир Путин и Украины Петр Порошенко провели сегодня телефонные переговоры. Инициатива их проведения исходила от украинской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе беседы была затронута ситуация в Донбассе, состоялось обсуждение реализации Минских соглашений, в том числе в контексте назначенной на 11 июня встречи министров иностранных дел государств – членов «Нормандской четверки».
Особое внимание оба лидера уделили гуманитарным вопросам, включая обмен удерживаемых лиц. Путин заявил о необходимости освобождения арестованных на Украине российских журналистов.
Порошенко же сказал о важности освобождения украинских политических заключенных, находящихся в РФ и в самопровозглашенных республиках Донбасса. Он обратил внимание на ухудшение состояния здоровья политзаключенных, объявивших голодовку (речь, видимо, шла в первую очередь об Олеге Сенцове – прим. Т-и), отмечает пресс-служба украинского лидера.
Стороны договорились о посещении омбудсменами обеих стран россиян, находящихся в заключении на Украине, и украинцев, находящихся в заключении в России.
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