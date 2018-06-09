Путин провел телефонные переговоры с Порошенко

Особое внимание лидеры России и Украины уделили гуманитарным вопросам, включая обмен удерживаемых лиц.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Президенты России Владимир Путин и Украины Петр Порошенко провели сегодня телефонные переговоры. Инициатива их проведения исходила от украинской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе беседы была затронута ситуация в Донбассе, состоялось обсуждение реализации Минских соглашений, в том числе в контексте назначенной на 11 июня встречи министров иностранных дел государств – членов «Нормандской четверки».

Особое внимание оба лидера уделили гуманитарным вопросам, включая обмен удерживаемых лиц. Путин заявил о необходимости освобождения арестованных на Украине российских журналистов.

Порошенко же сказал о важности освобождения украинских политических заключенных, находящихся в РФ и в самопровозглашенных республиках Донбасса. Он обратил внимание на ухудшение состояния здоровья политзаключенных, объявивших голодовку (речь, видимо, шла в первую очередь об Олеге Сенцове – прим. Т-и), отмечает пресс-служба украинского лидера.

Стороны договорились о посещении омбудсменами обеих стран россиян, находящихся в заключении на Украине, и украинцев, находящихся в заключении в России.