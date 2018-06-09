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Татар-информ

9 июня 2018, 07:34

Политика

Трамп и Трюдо обсудили усилия для «устранения угрозы» со стороны Северной Кореи

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Переговоры прошли в рамках саммита G7. (Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп и Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили дипломатические усилия, чтобы «устранить угрозу безопасности» со стороны Северной Кореи. Переговоры прошли в рамках саммита G7. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу саммита.   На встрече был затронут вопрос о координации международных усилий и о предстоящей встрече Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, говорится в сообщении.   Кроме того, Трамп и Трюдо обсудили сотрудничество между Канадой и США в области безопасности и экономического сотрудничества. 

Также канадский Премьер-министр попросил Трампа пересмотреть пошлины США на канадскую сталь и алюминий. 

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