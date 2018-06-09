Трамп и Трюдо обсудили усилия для «устранения угрозы» со стороны Северной Кореи

Переговоры прошли в рамках саммита G7.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп и Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили дипломатические усилия, чтобы «устранить угрозу безопасности» со стороны Северной Кореи. Переговоры прошли в рамках саммита G7. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу саммита. На встрече был затронут вопрос о координации международных усилий и о предстоящей встрече Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, говорится в сообщении. Кроме того, Трамп и Трюдо обсудили сотрудничество между Канадой и США в области безопасности и экономического сотрудничества.

Также канадский Премьер-министр попросил Трампа пересмотреть пошлины США на канадскую сталь и алюминий.