Трамп отправился в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном

Американский лидер рассказал о своем оптимистичном настрое перед саммитом.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп досрочно покинул саммит глав «Большой семерки» в Канаде, чтобы направиться в Сингапур, где должна состояться его встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, пишут «Ведомости».

Перед отлетом Трамп рассказал о своем оптимистичном настрое. При этом Президент США добавил, что Высший руководитель КНДР хочет сделать что-то хорошее для своих людей, но второго шанса у него не будет, передает телеканал Fox News.

Саммит пройдет 12 июня в отеле Capella на сингапурском острове Сентоса. Он должен начаться в 9 часов утра по местному времени (4 часа утра по Москве).

Встреча двух лидеров некоторое время находилась на грани срыва, но затем сторонам удалось прийти к согласию. В преддверии встречи с Трампом Ким Чен Ын заменил министра Народных вооруженных сил, начальника Генерального штаба и начальника Главного политического управления армии.