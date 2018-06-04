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Татар-информ

4 июня 2018, 10:10

Политика

В преддверии встречи с Трампом Ким Чен Ын сменил военное руководство

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Посты покинули три военных чиновника, на их места пришли более молодые кадры.

 

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). В преддверии встречи с американским Президентом Дональдом Трампом Ким Чен Ын сменил военное руководство, сообщают РИА Новости.

Глава Северной Кореи уволил руководителя Генштаба Корейской народной армии Ли Мен Су, министра народных вооруженных сил страны Пак Ен Сика и начальника главного политического управления армии КНДР Ким Чон Гака. 

Их посты заняли заместитель министра народных вооруженных сил Но Гван Чхоль, заместитель начальника генштаба Ли Ен Гиль и экс-председатель пхеньянского комитета Трудовой партии Кореи Ким Су Гиль.

По мнению одного из источников, смена постов произошла с целью ввести новый действующий состав, который сможет приспособиться к изменившейся обстановке. Отмечается, что все преемники моложе своих предшественников. Перестановки могут быть связаны с предстоящей встречей с Президентом США. На саммите продолжатся переговоры о ядерном разоружении, что могло вызвать недовольство военных руководителей старого состава.

 

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