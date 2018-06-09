Умерла первой сыгравшая девушку Джеймса Бонда актриса Юнис Гейсон

Роль Сильвии Тренч была самой знаменитой в карьере артистки.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). На 91-м году жизни скончалась британская актриса Юнис Гейсон, первой сыгравшая девушку суперагента Джеймса Бонда. Она исполняла роль Сильвии Тренч в первых фильмах бондианы – «Доктор Ноу» и «Из России с любовью», передает «Би-би-си».

О смерти артистки сообщил ее официальный аккаунт в Twitter’е. Гейсон умерла накануне, 8 июня.

Соболезнования близким актрисы выразили продюсеры Барбара Брокколи и Майкл Уилсон, работающие над нынешними фильмами бондианы.

Роль Сильвии Тренч – девушки агента 007 была самой знаменитой в карьере Юнис Гейсон.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о смерти заслуженной артистки России Татьяны Малыщицкой.