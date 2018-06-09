Скончалась сыгравшая в «Улицах разбитых фонарей» актриса Татьяна Малыщицкая

Причина смерти артистки, скончавшейся в возрасте 57 лет, пока не известна.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). В Санкт-Петербурге на 58-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая, известная широкому зрителю по сериалу «Улица разбитых фонарей». Об этом сообщает пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке.

Причина смерти актрисы не уточняется. О дате прощания с ней станет известно позднее.

В сообщении отмечается, что артистка вместе с ее отцом – Владимиром Малыщицким стояла у истоков сначала ленинградского Молодежного театра, а затем и Камерного театра Малыщицкого.

На счету Малыщицкой не только театральные роли и участие в «Улицах разбитых фонарей». Она снималась в сериалах «Литейный» и «Тайны следствия», а также в фильме «Гадкие лебеди».

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