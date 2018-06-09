Умер актер театра имени Маяковского Игорь Охлупин

Артист был болен и скончался в московской больнице.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Скончался народный артист РСФСР, ведущий актер театра имени Маяковского Игорь Охлупин, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

Артист умер в больнице после болезни на 80-м году жизни.

Уход такого замечательного артиста для всех «маяковцев» — невосполнимая потеря, отметили в пресс-службе.

Театр принес соболезнования всем родным и близким артиста. О времени и дате прощания с Охлупиным сообщат дополнительно.

Артист закончил высшее театральное училище имени Щукина, работал в театре имени Маяковского. Он сыграл Митча в спектакле «Трамвай "Желания"», играл в спектаклях текущего репертуара театра.