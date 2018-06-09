Си Цзиньпин подарил Путину статуэтку с лицом Президента РФ

Российский лидер преподнес китайскому русскую баню, сладости и чай.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Председатель КНР Си Цзиньпин подарил Президенту РФ Владимиру Путину глиняную статуэтку нижэньчжан с лицом российского лидера, сделанную в Тяньцзине (Северный Китай). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел КНР.

Также китайский лидер преподнес Путину изготовленный в Чжучэне (Восточный Китай) струнный музыкальный инструмент гуцинь.

При этом Президент России подарил Си Цзиньпину не только русскую баню, но еще и сибирские орехи, мед и чай, отмечается в сообщении МИД Китая.

Ранее СМИ сообщали, что российский лидер преподнес китайскому русскую баню, изготовленную из 200-летнего алтайского кедра.