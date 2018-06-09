Путин подарил Си Цзиньпину русскую баню

Лидеры России и Китая обменялись подарками в рамках делового визита Владимира Путина в КНР.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин подарил председателю КНР Си Цзиньпину русскую баню, сообщает ТАСС.

Китайской стороне предстоит выбрать место, где будет размещен подарок, а российские специалисты установят его.

Лидеры двух государств обменялись подарками накануне вечером, 8 июня. Владимир Путин показал Си Цзиньпину эскиз бани из алтайского дерева и спил дерева.

Российский президент находится с деловым визитом в Китае. В КНР его встретил китайский военный оркестр песней «Катюша».