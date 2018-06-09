Уволенный главный редактор Forbеs подаст в суд

Ускову предложили «отступные» в размере 100 тысяч долларов, но он отказался от денег.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Уволенный с должности главного редактора русской версии журнала Forbеs Николай Усков сообщил на своей странице в Facebook'e, что подаст в суд на своего работодателя – «держателя» лицензии Александра Федотова.



Ранее Ускову предложили «отступные» в размере 100 тыс. долларов, но он отказался от денег. Через суд экс-главный редактор попытается добиться выплат сотрудникам редакции и фрилансерам, а также постарается привлечь внимание хозяев бренда. Ситуацию в редакции он назвал «опасной» и призвал сотрудников «проявить стойкость и мужество».



Также журналист заявил, что был уволен за участие в передаче «Особое мнение» на «Эхе Москвы».