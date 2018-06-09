Уволен главный редактор российской версии Forbes Николай Усков

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(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Сегодня, 9 июня, Николай Усков уволен с должности главного редактора российской версии журнала Forbes, сообщает РБК.
Исполняющим обязанности главного редактора назначен Николай Мазурин. Ранее он занимал пост шеф-редактора издания.
Причин увольнения Ускова несколько. В издающей российскую версию журнала компании ACMG сообщили, что главный редактор освобожден от должности из-за «неудовлетворенности качеством работы», а также из-за несоблюдения пункта договора «о неконкуренции». Усков не имел права участвовать в мероприятиях других брендов, но подобные случаи якобы имели место неоднократно.
Усков возглавил русский Forbes в 2016 году. Комментировать свое увольнение он отказался.
До работы в Forbes Усков занимался проектом «Сноб» и работал главным редактором российской версии журнала GQ.
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