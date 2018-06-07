В Омске уволили учительницу из-за снимка в купальнике

Фото: инстаграм
(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Учительница истории в Омске лишилась работы из-за фотосессии в купальнике. Власти сочли, что Виктория Попова нарушила школьный кодекс этики, передает РИА Новости.
В мэрии добавили, что, «осознав нарушение», Попова уволилась по собственному желанию. Фото были сделаны для рекламы. «Наша шикарная Виктория», – гласит подпись под снимком.
В интервью местному изданию педагог призналась, что в свободное время подрабатывала в модельном агентстве Plus size, но фотографии в личном аккаунте не выкладывала. За нее это сделала модельная школа для продвижения бренда купальников.
Руководитель агентства Plus size Екатерина Бредова заявила, что была не в курсе официальной работы Поповой и не могла предположить, что снимки станут поводом для увольнения. Бредова также отметила, что имела право разместить фотографии согласно договору с моделью.
Фотографии были размещены в социальных сетях и на местном портале: «Ничего не предвещало беды», – прокомментировала Бредова возникшую ситуацию.
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